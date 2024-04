Oggi il Festival della letteratura del Mediterraneo 

Prosegue il Festival della letteratura del Mediterraneo organizzato dall’associazione culturale Genti Arrubia. Oggi sarà una giornata ricca di appuntamenti e dibattiti su libri.

Si comincia all’auditorium Sacro Cuore: alle 9 Francesco Musolino presenterà agli studenti delle scuole secondarie di primo grado il libro “Miti e storie del mare”. A discutere con loro ci sarà anche Sandra Pani. Subito dopo alle 11 toccherà invece a Maria Caporale raccontare agli studenti il suo “Le voci segrete del mare”, accompagnata da Stefania Marongiu.

Musolino sarà protagonista alle 11 anche all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari con il libro “Mare mosso” assieme agli studenti delle superiori e Piera Caocci.

In serata ci si sposta a Casa Olla in via Porcu. Si comincia alle 17 con Tonino Oppes e Nicola Castangia che dialogheranno con Elisabetta Frau sul libro “Le case delle fate”. Subito dopo, alle 18, Alessandra Guidoni presenta al pubblico Roberta Corradin e il suo ultimo libro “Cannoli siciliani”. La pasticceria è protagonista anche del libro di Gianluca Aresu “Frolle e biscotti”. Il maitre chocolatier Gianluca Aresu terrà anche un laboratorio di pasticceria alle 20 per chiudere la serata. (g. da.)

