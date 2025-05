Oggi il Dorian festival con Edoardo Mantega 

Il Dorian festival prosegue oggi all’ex Convento in via Brigata Sassari dove, alle 18, ci sarà Edoardo Mantega in collaborazione con la rassegna Viaconvento, che presenterà “Annile”. A dialogare con lui sarà Carlo Floris. Stessa location e stessa ora giovedì con Roberto Delogu e il suo “Adesso sì” presentato da Lucia Cossu. Ci si sposta a Sa Dom’e Farra il 10 maggio alle 20 per Antonio Boggio e “Assassinio all’isola di San Pietro”. Con lui Davide Mocci. Anche questi appuntamenti sono in collaborazione con Viaconvento.

RIPRODUZIONE RISERVATA