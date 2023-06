Oggi il dialogo a più voci per Daniela Zedda 

“Un dialogo a più voci per Daniela Zedda”. È dedicato alla fotografa cagliaritana, scomparsa il 28 maggio scorso, all’età di 64 anni, per via di una malattia, l’appuntamento di oggi a Cagliari (basilica di San Saturnino alle 18.30), dei Dialoghi di archeologia architettura arte e paesaggio, la rassegna curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

Un sentito omaggio del Museo Archeologico Nazionale «a una Sarda illustre che aveva condiviso un bel progetto col Museo e che la sua dipartita non ha consentito di realizzare».All’incontro interverranno alcune persone che hanno conosciuto e collaborato con Daniela Zedda, «la cui immane opera di fotografa» chiosa Maria Antonietta Mongiu, «deve essere storicizzata nella cultura figurativa del ’900 e dei primi decenni di questo secolo».

Collaboratrice storica de L’Unione Sarda, la fotografa aveva ritratto i grandi nomi della musica internazionale: da Miles Davis a Nina Simone a Miriam Makeba. Dalla musica all’arte e alla letteratura, Zedda ha seguito alcuni dei festival più importanti dell’isola: L’isola delle storie di Gavoi (i cui ospiti ritraeva edizione dopo edizione nelle preziosa mostra “Istranzadura”), La notte dei Poeti a Nora e Tuttestorie a Cagliari. I suoi scatti hanno fatto il giro del mondo raccolti in mostre a New York, Parigi, Praga, Budapest. Le sue fotografie sono state pubblicate nei vari quotidiani e periodici nazionali. “Solitude”, “Al di là del mare” e “Senes” sono i suoi volumi più apprezzati.

