Oggi il derby tra Ilva e Cos L’Olbia in casa dell’Anzio 

Voglia di riscatto e fame di punti caratterizzano il mood delle quattro formazioni sarde che scenderanno in campo oggi, alle 15, per la 4ª giornata di Serie D. E che dal turno precedente sono uscite tutte sconfitte.

Qualcuno nel derby tra Ilva e Costa Orientale Sarda, in programma allo “Zichina”, dovrà lasciare qualcosa per strada: sulla carta la sfida tra la neo promossa formazione gallurese e la Cos, che in panchina ritrova Francesco Loi, al rientro dalla squalifica, appare equilibrata, come conferma la classifica, dove le contendenti sono divise da un punto – l’Ilva ne ha 3, la Cos 2 –, ma il fattore campo potrebbe fare la differenza, nonostante la compagine allenata da Carlo Cotroneo in casa non abbia ancora vinto. Discorso analogo per il Latte Dolce, che a Sassari ospita il Savoia: la squadra di Gabriele Setti è giovane ma ha qualità, e la pesante sconfitta subita dal Terracina ha caricato l’ambiente in modo positivo. Infine l’Olbia, di scena in casa dell’Anzio.

Nonostante le difficoltà nell’organizzazione della stagione e la classifica, dov’è ultima a quota 1, per blasone e ambizioni la squadra di Marco Amelia è tra le favorite del torneo. Una reputazione che combinata con la falsa partenza ha già messo in crisi il rapporto tra il gruppo dirigenziale e l’allenatore, che mentre attende invano i rinforzi promessi dalla società rischia di saltare in caso di insuccesso.

