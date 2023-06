Oggi il concerto di musica popolare  

Ritorna oggi l’appuntamento con il Festival internazionale corale, organizzato dal Collegium karalitanum. Il festival, ormai appuntamento fisso che da oltre 25 anni fa parte della vita culturale e musicale della città, occupa gran parte dell’anno, dal 2 aprile al 31 dicembre. Atteso da un numerosissimo pubblico, costituto da studenti del Conservatorio, direttori di coro, cantori o semplici appassionati, è un evento che in tutti questi anni ha fatto conoscere, grazie agli importanti interpreti e alla qualità del repertorio presentato, la musica corale anche al vasto pubblico.

Il programma

Il via alle 20,30, nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo in via Is Mirrionis, con protagonisti due ensemble di grande prestigio: Il Coro Collegium Karalitanum, diretto da Giorgio Sanna, e il gruppo Cuncordia a Launeddas, diretto da Gianfranco Meloni.

Insieme daranno vita al concerto dal titolo “Sa limba mea est Musica”. La collaborazione tra il Collegium e Cuncordia non è una novità: si ricorda il grande successo del loro CD “Notte de Chelu”, prodotto dall’Unione Sarda, che divenne bestseller dell’anno.

Il Coro del Collegium (che quest’anno festeggia 50 anni di ininterrotta attività in ambito regionale ed internazionale) e il gruppo Cuncordia a Launeddas ( ambasciatore in tutto il mondo della musica del più antico e identitario strumento della Sardegna) si esibiranno nei brani più famosi della musica popolare isolana. Deus ti Salvet Maria, Badde lontana, Non potho reposare, Gocius, Melodie campidanesi e tanti altri. L’ingresso, come a tutti i concerti del Festival organizzato dal Collegium, è libero e aperto a tutti.

