Oggi il clou della festa del pastore 

Si svolge oggi a Burcei la festa del pastore, rinviata la scorsa settimana per il maltempo: dopo lo spettacolo musicale di ieri sera, la festa organizzata dall'associazione dei pastori con la collaborazione del Comune, si chiude con appuntamenti previsti nel pomeriggio e in serata.

Per le 15, è previsto l’inizio della cottura della carne di capra e di pecora arrosto, nella piazzetta del mercatino. Alle 17, la lavorazione e la degustazione del formaggio e della ricotta fresca al parco comunale. Dalle 17,30, appuntamento con “Baby Fun”, di Giuseppe Angioi. In programma giochi, “Baby dance” e animazione per bambini sempre nel parco. Alle 18, il battesimo della sella, giro sul pony, a cura del circolo equestre “Mirmek Asd”. Alle 19,30, la degustazione della carne di capra e di pecora arrosto nella Piazza del mercatino. Alle 21,30, in piazza Marcia, spettacolo musicale, “Dj set anni 90”, con Nico Dj (Nicola Mascia). (ant. ser.)

