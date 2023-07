Oggi il Cagliari ricomincia dalla Gallura  Allenamento a Tempio, primo test a Olbia  

Dopo i test atletici e gli allenamenti ad Asseminello, ora la due giorni gallurese, tra Tempio e Olbia: il Cagliari si prepara a chiudere la prima fase del suo precampionato col primo test amichevole della nuova stagione, questa sera alle 20 al Nespoli contro l'Olbia di Leandro Greco. Un'ultima fatica in terra sarda, per poi volare alla ricerca di un po' di fresco, tra le montagne della Val d'Aosta, dove la truppa di Claudio Ranieri si metterà alla prova con altre tre amichevoli. E con un grado di difficoltà sempre più alto, prima di affrontare l'esame di francese col Brest.

Gita in Gallura

Dopo l'allenamento di ieri mattina ad Asseminello, tra esercitazioni e partitella a campo ridotto, il Cagliari ha attraversato la 131 in pullman fino a Tempio. Qui, dopo il bagno di folla in Piazza Gallura di ieri sera, questa mattina i rossoblù scendono in campo al Manconi per una sgambata aperta al pubblico. Ranieri e il suo staff hanno valutato la condizione della truppa, lasciando a casa quei giocatori in ritardo di preparazione e che hanno bisogno soprattutto di recuperare da acciacchi e infortuni vari. E così niente Gallura per Capradossi, Delpupo, Desogus, Lapadula, Mancosu e Nandez, con i primi tre il cui futuro cagliaritano è tutt'altro che scontato.

Prima amichevole

Dopo l'allenamento a l Manconi, il Cagliari attraverserà la Gallura, da Tempio a Olbia, dove alle 20 sfiderà i bianchi di Greco, formazione di Serie C, per la prima sgambata ufficiale della stagione. Difficile attendersi grandi indicazioni, dopo il lavoro pesante di questi giorni, col clima che certo non ha aiutato. Ma al Nespoli, dove si mette in palio il classico Trofeo Sardegna, Ranieri vuole comunque vedere progressi in quel 4-4-2 che dovrebbe essere l'abito tattico prescelto per il ritorno in Serie A. Spazio per tutti i convocati, con probabile formazione di partenza composta da Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Obert e Azzi in difesa, Oristanio, Makoumbou, Deiola e Jankto a centrocampo, Pavoletti e Luvumbo davanti. Poi il tecnico manderà in campo tutti gli altri, dai nuovi Scuffet, Augello, l'ex dei bianchi Travaglini e Sulemana ai vari Di Pardo, Altare, Goldaniga, Kourfalidis, Rog, Lella, Viola e Pereiro.

La grande rincorsa

Da Olbia a Torino, dalla prima amichevole alla sfida d'esordio in campionato, da oggi al 21 agosto, un mese preciso che Ranieri e il suo staff vogliono sfruttare al meglio. Dopo il test di questa sera, piccolo rompete le righe per i rossoblù, che si ritroveranno lunedì mattina per raggiungere Torino e, a seguire, il ritiro in Val d'Aosta. Quartier generale fissato all'Hotel Miramonti di Saint Vincent, mentre la squadra si allenerà al Brunod di Chatillon dove giocherà anche tre amichevoli: il 26 (alle 20) con la Primavera della Roma, il 29 (alle 19) con la Juventus U23 (formazione di Serie C) e il 2 agosto (alle 17) con il Como (Serie B). Il 4 il Cagliari lascerà la Val d'Aosta e si sposterà in Francia per quella che è, al momento, l'ultima amichevole in calendario, il 5 contro il Brest (alle 18), formazione che milita nella Ligue 1. Al rientro, il Cagliari preparerà le prime uscite ufficiali, in Coppa Italia (anche se il via della manifestazione è a rischio per il caos iscrizione tra i cadetti) e poi, il 21 agosto, nel posticipo di campionato con il Torino.

