Oggi il Cagliari gioca per Gigi Riva 

Oggi alle 20.45 il Cagliari affronta il Torino e cerca punti fondamentali per la lotta verso la salvezza. I rossoblù di Ranieri scenderanno in campo con una maglia commemorativa degli anni dello scudetto (simile a quella nella foto) nel nome di Gigi Riva. Il giorno dopo i funerali la città si è svegliata ancora con un senso di vuoto per la morte del campione di Leggiuno. È cominciato il pellegrinaggio nel cimitero monumentale di Bonaria, dove è stata tumulata la salma del giocatore simbolo di un’Isola intera. Continuano le testimonianze d’affetto tra racconti e aneddoti.

