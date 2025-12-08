VaiOnline
Dal campo.
09 dicembre 2025 alle 00:16

Oggi il Cagliari apre le porte ai tifosi 

Giusto il tempo di festeggiare la vittoria con la Roma a cena, il calendario non dà tregua al Cagliari che sarà impegnato sabato sera a Bergamo contro l’Atalanta. Per questo, il tecnico Pisacane ha dato appuntamento alla squadra ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione.

Il punto

Giusto un defaticante per chi è sceso in campo domenica, ritmi più alti per gli altri. Si sono limitati a svolgere un lavoro personalizzato sia Mina che Mazzitelli che sperano di riaggregarsi al gruppo in tempo per la rifinitura di venerdì mattina. Per entrambi, più probabile, tuttavia, un rientro nella gara successiva, lo scontro diretto col Pisa. Chiaramente out Belotti e Felici, reduci dalla rottura del crociato. E se il “Gallo” spera di rientrare almeno per l’ultimo mese di campionato, per l’ex Feralpisalò la stagione è già finita di fatto.

L’appuntamento

Oggi ad Asseminello è prevista una seduta al pomeriggio e per l’occasione la società rossoblù, d’accordo con l’allenatore, ha deciso di aprire le porte ai tifosi. L’ingresso (con prenotazione) è previsto per le ore 14.40.

