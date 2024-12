Oggi il bilancio arriva in Aula, pioggia di emendamenti da FdI 

Pioggia di emendamenti al bilancio da parte del centrodestra. «Tutte proposte migliorative frutto del lavoro portato avanti in Consiglio e delle segnalazioni di cittadini e associazioni», spiegano Michele Pisano e Lucio Torru, di FdI, anticipando la discussione in Aula in programma oggi.

«Sullo schema di bilancio la maggioranza aveva promesso coinvolgimento che non è avvenuto», dicono Pisano e Torru. «Tra gli emendamenti ricordiamo quelli che prevedono risorse per la manutenzione del mercato civico, il progetto di riqualificazione di piazza Azuni e di piazza Santo Stefano, nonché la ristrutturazione del piano terra degli alloggi comunali di viale della Musica e l’intervento sulla strada, interrotta da anni, di via S’Oru e Mari». E ancora: fondi per le agevolazioni Tari per i soggetti più deboli nonché «la creazione a favore delle famiglie della convenzione tra Comune e strutture private per la scuola per l’infanzia, la previsione di un voucher sportivo per i minori dai 3 agli 11 anni, il bonus bebè per i nati nel 2025, contributi per l'acquisto di attrezzature sportive per impianti e palestre da parte di associazioni e scuole pubbliche paritarie e statali». Inoltre, Torru e Pisano, chiedono «fondi per servizi aggiuntivi di trasporto Ctm per giorni festivi e orari notturni, per borse di studio, per l'acquisto di attrezzature per il Centro Giovani, per nuova cartellonistica turistica». Infine «risorse ai produttori agricoli per l’acquisto di recinzioni a difesa dei terreni dalla fauna selvatica e il sostegno del settore vitivinicolo».

