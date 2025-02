Oggi il big match Lanusei-Tortolì tra i sette anticipi 

In programma oggi sette delle nove partite della settima giornata di ritorno del girone A di Promozione. Riflettori puntati al “Lixius” di Lanusei dove va in scena, con fischio d’inizio alle 15, l’incontro di cartello tra la squadra di casa e il Tortolì. Derby che mette sul piatto la prima posizione in classifica. La squadra di Alberto Piras proverà a riprendersi il primo posto strappatogli dai cugini che, attualmente, hanno due punti di vantaggio. Il Tortolì, oltre a difendere la posizione, cercherà di incrementare il vantaggio. Rossoblù che sono reduci da quattordici risultati utili consecutivi. Domenica scorsa sono stati bloccati dal Castiadas dopo ben undici vittorie di fila.

Diverso stato d’animo in casa Lanusei con la squadra che dopo un lungo periodo trascorso al comando si ritrova a rincorrere. I rossobiancoverdi non vincono da tre turni. Nelle prime sei gare del girone di ritorno hanno ottenuto sette punti, nove in meno rispetto agli uomini di Tore Mereu.

Al campo “Mario Brugnera” di Cagliari si gioca, sempre alle 15, un altro derby importante. Davanti Atletico Cagliari e Cus Cagliari. La squadra di Tonio Madau ha raccolto un punto nelle ultime cinque partite ed ora deve guardarsi alle spalle con la zona playout distante quattro lunghezze. I cussini, in gran salute, con una vittoria si porterebbero in terza posizione in attesa dell’incontro di domani del Sant’Elena.

C’è anche un terzo derby (ore 15), quello tra Guspini e Villacidrese, delicatissimo in chiave playoff. Formazioni che occupano la quarta posizione in compagnia del Cus. In palio anche per loro la terza posizione per almeno 24 ore.

All’Annunziata di Castiadas, alle 15.30, la compagine di Guido Fenza ospita il Selargius. Una partita aperta a qualsiasi risultato.

Per la parte bassa della classifica, l’Orrolese è quasi obbligata a vincere contro l’Arborea (si gioca alle 15). Il Pirri fa visita (15) alla cenerentola Villamassargia. Posticipata alle 16 Tharros-Uta.

Domani (ore 15) si giocano gli altri due incontri. Al campo “Mulinu Becciu” di Cagliari, il Sant’Elena, terza forza del torneo, ospita l’Atletico Masainas che naviga in zona retrocessione. A Terralba arriva l’Idolo.

