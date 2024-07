Oggi il battesimo della nuova Municipalità 

Dalla mattina del 28 giugno (ma il sindaco in realtà già anche prima), giorno in cui l’ufficio elettorale centrale ha proclamato gli eletti sia di Cagliari che della Municipalità, si è messa in moto la macchina per la costituzione del nuovo parlamentino di Pirri. Un percorso che ha già portato Massimo Zedda a nominare la Giunta e convocare il Consiglio comunale, lunedì scorso. Adesso tocca alla Municipalità. Oggi, infatti, la presidente Maria Laura Manca (rieletta lo scorso 9 giugno) guiderà verso l’insediamento il primo Consiglio della Municipalità riunito alle 17.30 in via Riva Villasanta. Alla seduta sarà presente anche il sindaco che prima dell’inizio dell’assemblea saluterà i dipendenti.

All’ordine del giorno ci sarà la convalida dell’eletta alla carica di presidente del Consiglio (Maria Laura Manca, appunto) e delle elette e degli eletti alla carica di consigliere e consiglieri della Municipalità di Pirri (diciotto in tutto, undici per il centrosinistra e otto per il centrodestra). Quindi, elezione di vicepresidente e vicepresidente vicario del Consiglio, infine sono previste le comunicazioni della presidente. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA