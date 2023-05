Oggi il ballottaggio, Erdogan si vede già al potere fino al 2028 

ISTANBUL. «Negli ultimi 21 anni la Turchia ci ha dato fiducia e domani anche noi daremo fiducia alla Turchia». Il presidente Recep Tayyip Erdogan crede nel terzo trionfo, che lo incoronerebbe capo di Stato fino al 2028 se oggi vincesse il ballottaggio contro Kemal Kilicdaroglu, lo sfidante che comunque è già riuscito nell’impresa storica di far traballare il Sultano.

La vigilia del secondo turno si consuma tra ultimi appelli e accuse incrociate. «Facciamo iniziare il secolo della Turchia con i nostri voti», ha detto Erdogan riferendosi al centenario della Repubblica turca che ricorre quest’anno, augurandosi che «la volontà» espressa dagli elettori al primo turno, dove ha ottenuto il 49,5% dei consensi contro il 45% di Kilicdaroglu, «si rifletta sui risultati in modo ancora più forte» nel voto di oggi. Al potere già da vent’anni, nel suo comizio di chiusura a Istanbul il presidente ha usato toni concilianti, smussando una retorica molto dura scelta per la campagna del primo turno, e ha invitato a votare per lui anche i sostenitori di Kilicdaroglu: «Sono anche loro figli della nostra nazione, spero che cammineremo insieme». I sondaggi pubblicati questa settimana lo danno in vantaggio sul concorrente, che ha raccolto attorno a sé una coalizione di opposizione molto eterogenea e conta sul sostegno del Partito della Sinistra Verde Ysp, la terza forza più rappresentata in Parlamento e di orientamento filo curdo. Nei giorni scorsi Erdogan ha incassato il sostegno di Sinan Ogan, politico della destra nazionalista arrivato terzo al primo turno con poco più del 5%, mentre Kilicdaroglu ha trovato l’appoggio di Umit Ozdag e del suo Zafer Partisi (il partito della Vittoria), formazione di destra nazionalista che aveva sostenuto Ogan al primo turno ma, quando questo si è schierato con Erdogan, ha scelto Kilicdaroglu.

RIPRODUZIONE RISERVATA