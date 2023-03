Oggi i rossoblù aprono le porte ai tifosi 

Porte aperte ad Asseminello. Questa mattina, per la seduta di allenamento del Cagliari, infatti, ingresso libero per i tifosi che potranno prender posto sulla tribuna del Campo 1 del centro sportivo rossoblù. Per farlo, basterà scaricare l'apposito modulo presente sul sito del club e presentarsi alle 10.30 all'entrata di via Sa Ruina.

Fiato sospeso

Ieri, intanto, Ranieri ha regalato ai rossoblù una doppia seduta di lavoro, il tutto con l'accompagnamento tutt'altro che piacevole di un forte vento di maestrale. Condizioni atmosferiche non ideali, soprattutto quando dalla palestra ci si è spostati in campo, tra esercitazioni tattiche e partitelle, col pallone fatto viaggiare rigorosamente rasoterra. Allenamento personalizzato per i rossoblù ancora prigionieri dell'infermeria. Luvumbo e Kourfalidis hanno ripreso a correre e per loro c'è qualche speranza in più di recupero in vista della trasferta di sabato a Reggio Calabria. C'è invece da attendere per capitan Pavoletti, che continua nelle terapie per riassorbire l'infiammazione alla caviglia, Rog e Viola. Nella seduta di questa mattina non è da escludere che, dopo la doppia fatica di ieri, a qualche rossoblù venga concesso di rifiatare. (al.m.)

