VaiOnline
Sestu
06 gennaio 2026 alle 00:09

Oggi i Re Magi nella chiesa di San Giorgio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fine dei festeggiamenti natalizi a Sestu in grande stile, con la consueta rappresentazione sacra dell’arrivo dei Re Magi alla parrocchia di san Giorgio Martire in via Repubblica, ogg dalle 17.30. Costumi accurati realizzati da volontarie, tanti figuranti tra bambini e adulti che interpreteranno i vari personaggi del presepe.

La serata vedrà una vera e propria recita accompagnata da canti e preghiere, un momento di fede e gioia per tutti. Si chiude così il ricco programma degli eventi di Natale, organizzati dalla Pro Loco e dal Comune, con la collaborazione di parrocchie e varie associazioni: concerti, spettacoli, e numeri da record, in particolare con il villaggio di Natale che ha segnato migliaia d’ingressi. Da non perdere poi anche il finale della Befana del Riciclo a Domus Claudia, poco lontano da Casa Ofelia e che si terrà oggi dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20: i bambini potranno incontrare le Befane e donare o scegliere un giocattolo nuovo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas