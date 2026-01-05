Oggi i Re Magi nella chiesa di San Giorgio 

Fine dei festeggiamenti natalizi a Sestu in grande stile, con la consueta rappresentazione sacra dell’arrivo dei Re Magi alla parrocchia di san Giorgio Martire in via Repubblica, ogg dalle 17.30. Costumi accurati realizzati da volontarie, tanti figuranti tra bambini e adulti che interpreteranno i vari personaggi del presepe.

La serata vedrà una vera e propria recita accompagnata da canti e preghiere, un momento di fede e gioia per tutti. Si chiude così il ricco programma degli eventi di Natale, organizzati dalla Pro Loco e dal Comune, con la collaborazione di parrocchie e varie associazioni: concerti, spettacoli, e numeri da record, in particolare con il villaggio di Natale che ha segnato migliaia d’ingressi. Da non perdere poi anche il finale della Befana del Riciclo a Domus Claudia, poco lontano da Casa Ofelia e che si terrà oggi dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20: i bambini potranno incontrare le Befane e donare o scegliere un giocattolo nuovo.

