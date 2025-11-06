Oggi i premi a Succu  e a Goddi 

L’undicesima edizione di Magie d’Inverno, organizzata dall’associazione culturale Rosas 1945, entra nel vivo oggi con eventi fino a domenica nel Centro polifunzionale di via Roma, a Nuoro. Il via stasera al Man con il ritorno dei premi Montblanc, giunti alla sesta edizione. Il riconoscimento, sponsorizzato dalla nota marca di accessori maschili, intende valorizzare i sardi distintisi nella promozione dei valori dell’Isola. Personalità rappresentative di ciò che l’isola esprime quanto a intelligenza e creatività, dall’arte alla cultura, dall’imprenditoria al commercio. Stavolta il premio guarda alle professioni sanitarie. Il riconoscimento va ad Antonio Onorato Succu e a Ortensia Goddi.

Succu, medico ginecologo, già direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Bosa, dove avvia il primo servizio pubblico e gratuito di parto indolore in Italia, primario al San Francesco e al San Martino di Oristano, commissario Asl e sindaco di Macomer per dieci anni, è tornato dal 2019 a guidare il reparto di Ginecologia e ostetricia di Nuoro. Ortensia Goddi, infermiera dal 1980, nel 1983 ottiene il diploma alla scuola per ostetriche dell’Università di Sassari e sino al 2020 svolge con dedizione e competenza la sua attività nel reparto di ostetricia del San Francesco.

RIPRODUZIONE RISERVATA