Oggi i libri che si sentono soli ospiti d’onore a Villasimius 

Bisogna coccolare i libri, non farli sentire tristi. E soprattutto leggerli, più e più volte. Lo spiegherà oggi alle 20,30 Luigi Contu, direttore dell’Ansa e autore de “I libri si sentono soli”, un testo che racconta la storia d’Italia attraverso la storia della sua famiglia e dunque della Sardegna. Il giornalista inaugura la quinta edizione del Festival della Marina di Villasimius diretto da Virginia Saba, che ieri ringraziava «gli sponsor, gli alberghi e i ristoranti, gli operatori del porto e del paese e tutte le belle persone disponibili e generose incontrate».

«Mia nonna – dice Contu - mi parlava con nostalgia della sua Cagliari e dei miei zii di Tortolì. Questo viaggio nella biblioteca di famiglia non poteva non cominciare dalla Sardegna. Tutto a casa di mio padre parlava dell’Isola: i libri, le fotografie, i diari, le mappe antiche, le sculture di Ciusa, i disegni di Manca. Racconto oggetti che hanno viaggiato per oltre cento anni nella cassapanca che nonna Maria utilizzò per il suo corredo e poi è stata sempre presente nelle case abitate dai Contu, da Tortolì a Cagliari, poi a Roma fino ad arrivare oggi a casa mia. In famiglia mi hanno guardato strano, e in effetti è un oggetto austero e ingombrante. Un ottimo motivo per continuare a custodirla, farla vivere con il suo carico di carte e il suo odore inebriante di Sardegna». Subito dopo, alle 21,30, spazio alla satira con Federico Palmaroli in arte Osho, a presentarlo la giornalista Sara Manfuso. Domani dalle 21.30 la piazza sarà per Jacopo Cullin: reduce da esperienze importanti con registi come Marco Bellocchio, sarà intervistato dal giornalista Enrico Fresu. Tantissimi gli ospiti e ingresso gratuito ogni fine settimana sino al 6 agosto.

