Oggi i lavori di Abbanoa,  possibili disagi sino alle 17 

Sino alle 17 di oggi è sospesa l’erogazione idrica nella rete principale lungo viale Alghero, vicino alla rotatoria della strada Provinciale 49. Per questo potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni nel centro abitato per il tempo necessario all’esecuzione dei collegamenti delle condotte appena realizzate. A comunicare i disagi è Abbanoa, che informa come «questi lavori di riqualificazione della rete idrica si inseriscono nel più ampio progetto finanziato tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo». Per Bosa è il primo dei tre cantieri mentre un quarto è finanziato dai fondi Pnrr. «Tutte opere - sottolineano da Abbanoa - portate avanti con un investimento di 3 milioni di euro». ( s. c. )

