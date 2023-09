Oggi i funerali di Simone e Giorgia 

La dinamica dell’incidente di domenica all’alba è praticamente definita: la Ford Fiesta viaggiava ad alta velocità da Cagliari in viale Marconi e, per evitare l’isola all’inizio del tratto in senso unico, si è infilata nella corsia dei mezzi pubblici sbattendo contro un pilastro di un cancello e distruggendosi. Così come è chiaro chi fosse alla guida dell’auto, nel momento del tragico schianto: Alessandro Sanna, il diciannovenne di Assemini. L’inchiesta della Procura su omicidio stradale resta comunque ancora aperta: si attendono le testimonianze dei due ragazzi superstiti, i diciannovenni Alessandro Sainas di Assemini e Manuel Incostante di San Michele (oramai fuori pericolo ma ancora sotto choc: «Non ricordo niente», ripetono ai familiari), l’analisi delle telecamere della zona nella speranza che abbiano ripreso qualche fase dell’incidente e l’esito degli esami medici e di laboratorio svolti sui corpi delle quattro vittime.

Intanto oggi sono in programma i funerali degli altri due giovani. Dopo quelli di Sanna e di Najibe Lavinia Zaher, celebrati ieri, sarà la volta dell’ultimo saluto a Giorgia Banchero (alle 16 nella parrocchia di Sant’Elia) e a Simone Picci (alle 17 nel cimitero di San Michele). E ieri, prima dell’inizio della seduta del Consiglio comunale di Cagliari, il presidente dell’Aula, Edoardo Tocco, ha proclamato un minuto di silenzio in memoria delle vittime degli incidente mortali avvenuti tra domenica e lunedì.

Così con oggi terminerà lo strazio delle quattro famiglie che da domenica mattina hanno vissuto nel cortile interno del cimitero di San Michele: qui, dopo la tragedia, sono stati portati i corpi dei quattro ragazzi, sotto sequestro fino a lunedì alle 13. Secondo gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale di Cagliari, accanto al guidatore c’era Najibe Zaher ed entrambi indossavano la cintura di sicurezza. Dietro erano in quattro: i loro corpi sono stati trovati sull’asfalto. Picci e Banchero sono morti sul colpo, Sainas e Incostante sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale.

Dopo l’incidente c’è chi ha risollevato il problema della pericolosità dei cordoli all’altezza dello svincolo di viale Marconi per l’asse mediano e nel punto in cui la strada diventa a senso unico in direzione Cagliari. (m. v.)

