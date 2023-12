Oggi i funerali di Giulia. Turetta potrà guardarli alla tv 

Padova. L’attenzione ora è tutta sulla basilica di Santa Giustina, dove oggi alle 11 ci sarà l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin: sono attese diecimila persone e gli accessi alla chiesa saranno aperti dalle 9, ma i molti che non potranno entrare potranno contare sui maxischermi in Prato della Valle e sulle dirette tv. In chiesa potrebbe essere presente anche la premier Giorgia Meloni.

L’uomo che ha confessato il delitto, l’ex fidanzato Filippo Turetta, in teoria potrebbe essere tra i tanti che seguiranno i funerali su Rai1 o Canale 5. Richiuso dal 25 novembre nel carcere di Montorio, ha i diritti degli altri detenuti e dunque può leggere e guardare la tv. Non è in isolamento: divide la cella con un detenuto tra i 50 e 60 anni che si è già segnalato per essersi preso cura di nuovi arrivati in difficoltà. Ma la piazza di Padova oggi non avrà pensieri che per Giulia. C’è attesa soprattutto per le parole del papà Gino, che si è preparato un discorso scritto. «Abbiamo scelto una chiesa grande - ha detto domenica - affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione». E il governatore Luca Zaia, che ha proclamato il lutto regionale: «Faccio un appello ai veneti: diamo un segnale durante le esequie di Giulia. Chi può abbassi la serranda, chi può spenga le luci alle 11, per 5, 10 minuti o anche per un’ora».

Intanto sul procuratore di Venezia Bruno Cherchi, che coordina l’inchiesta sull’omicidio, incombe il rischio di un trasferimento d’ufficio. Motivo, i suoi rapporti con un perito, il professore Massimo Montisci, ex presidente dell’istituto di Medicina legale di Padova, coinvolto in vicende giudiziarie. Rapporti che secondo la minoranza della prima commissione del Csm (due consiglieri su sei) avrebbero appannato l’immagine di imparzialità di Cherchi. La relazione di maggioranza (tre voti) chiede invece l’archiviazione. A decidere sarà domani il plenum di Palazzo dei marescialli.

