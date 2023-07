Oggi i funerali di Davide: «Non ti dimenticheremo mai» 

Saranno celebrato oggi alle 18, nella chiesa parrocchiale di Luras, i funerali di Davide Unida, che, secondo la Procura di Tempio, è stato ucciso dal rivale Fabio Malu. Il Comune di Luras ha proclamato il lutto cittadino con queste motivazioni: “Con l’intento anche di condannare qualsiasi gesto di inaudita e mai giustificabile violenza e ferocia, l’Amministrazione Comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino, chiedendo nel contempo alle attività commerciali locali di partecipare con la chiusura momentanea dei propri negozi, abbassando le saracinesche in segno di rispetto e di ricordo per un giovane che ha perso la vita. Ciao Davide vola alto, vola per tutti quelli che ti hanno voluto bene e non ti dimenticheranno mai”. (a. b.)

