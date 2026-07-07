Oggi i funerali del ragazzo morto sulla 195 

Si terranno oggi alle 16,30 nella parrocchia Madonna di Lourdes a Poggio dei Pini i funerali di Dario Garau, il ventenne morto domenica dopo lo scontro tra la sua moto e un camper sulla Strada statale 195. Un’intera comunità si stringerà attorno alla mamma Tiziana e al fratello gemello Diego per l’ultimo saluto a quel giovane che coltivava il sogno di diventare un pilota di ultraleggeri come il suo papà.

E sulla pericolosità di alcuni tratti di quella lunga striscia di asfalto, sempre più disseminata di croci, si concentra l’attenzione di Beniamino Garau, sindaco di Capoterra: «Questa strada non sarà mai del tutto sicura, ci saranno sempre dei punti dove l’incolumità di chi la percorre è a rischio. La burocrazia e l’integralismo ambientalista sono i principali nemici della sicurezza della 195», scrive sui social riferendosi a un’opera «mai toccata solo per non sfiorare nemmeno mezzo metro di laguna bloccando una modifica di cui questa arteria avrebbe un disperato bisogno» perché «da Capoterra a Pula continua a mietere vittime: nel 2021 anche io sono stato protagonista di un terribile incidente lungo la Sulcitana ma, da allora, sul tratto che unisce Capoterra a Cagliari non è stato realizzato alcun intervento di messa in sicurezza».

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