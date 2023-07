Oggi i funerali del gelataio morto sul lavoro in Germania 

L’addio di Serramanna a Stefano Marongiu, l’emigrato morto dieci giorni fa in Germania. Oggi alle 17, nella parrocchia di Sant’Ignazio da Laconi, è prevista la cerimonia funebre del gelataio di 48 anni, emigrato in Germania da 5 anni, vittima di un malore improvviso che lo aveva colto quando si trovava nel posto di lavoro.

Dopo il decesso è stato cremato, e l’urna contenente le sue ceneri è giunta ieri mattina a Serramanna, dove nel pomeriggio di oggi sono previste le esequie. Stefano Marongiu aveva lasciato i suo paese per lavoro cinque anni fa. A Neunkirchen-Seelscheid, Comune di 20 mila abitanti della Renania Settentrionale-Vestfalia, poco distante da Colonia, in Germania, aveva lavorato per due anni nella gelateria Eis Cafe Tormen. Tre anni fa Stefano Marongiu aveva rilevato dai titolari la gestione dell’esercizio, dove dieci giorni fa è stato trovato privo di vita, stroncato da un attacco cardiaco.

A Serramanna il decesso di Stefano Marongiu ha suscitato molta commozione. Per sostenere la famiglia nelle spese per il rimpatrio, era stata organizzata una raccolta fondi. «Stefano è stato cremato, e la raccolta fondi è servita a quello», conferma Marcella Limoncino, ex cognata che ha curato la colletta.

Dopo la cerimonia funebre, oggi alle 17 nella parrocchia di Sant’Ignazio, si proseguirà verso il cimitero dove avverrà la tumulazione.

