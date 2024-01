Oggi i funerali a Bonaria, Sardegna in lutto 

Buonanotte grande campione, la Sardegna intera ti accompagna al tuo sonno eterno. Gigi Riva riposerà per sempre nell’Isola che l’ha fatto diventare uomo e nella città che amava, nel cimitero di Bonaria, “riaperto” soltanto per lui. Qui oggi, dopo le esequie nella Basilica, la bara sarà sistemata in un loculo all’interno di una cappella storica, in attesa della creazione di un altarino speciale, dove chiunque in futuro potrà andare a mettere un fiore.

Il messaggio

I funerali solenni di Rombo di Tuono si svolgeranno oggi alle 4 del pomeriggio, e si prevede una folla immensa. Li celebrerà monsignor Giuseppe Baturi, l’amministrazione liturgica è a cura dei ministranti Mercedari, il servizio d’ordine è affidato alla Guardiania di Bonaria, la corale diretta dal maestro Andrea Cossu eseguirà i canti, ci saranno due soprani e si concluderà con Deus ti salvet Maria . La cerimonia sarà trasmessa su maxi-schermi nel sagrato e in piazza dei Centomila.

Il messaggio dell’arcivescovo: «Nella sua carriera scorgiamo le caratteristiche dell’etica sportiva che, più volte, Papa Francesco ha ricordato, soprattutto nel dialogo con gli atleti: la lealtà, il coraggio, la disciplina del corpo e della mente, la fantasia e il sacrificio, l’amicizia, lo spirito di gruppo, l’agonismo non come prevaricazione ma come ascesi spirituale, il riscatto sociale. La sua vita ci insegna che il vero campione non si lascia stordire dal divismo e che il contatto sincero e spontaneo con il popolo, e non solo con i tifosi, è un’occasione unica per trasmettere i valori autentici dello sport».

La giornata

La salma resterà nella camera ardente allestita allo stadio anche questa mattina, dalle 7 alle 13, poi la bara verrà chiusa e trasportata in chiesa, coperta dalle rose rosse volute dalla famiglia. Alle 16 inizierà la messa, dentro, circa 650 persone, tra parenti, amici e autorità, fuori migliaia e migliaia di persone in lacrime.

Tra gli ospiti d’onore sono attesi il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovani Malagò, il direttore Social & Environmental Sustainability della Uefa Michele Uva, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete, il presidente del Consiglio direttivo del Calcio paralimpico Giancarlo Carraro, il commissario tecnico Luciano Spalletti, il capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon, il capitano della Nazionale 2006 campione del mondo Fabio Cannavaro, il presidente Aia Carlo Pacifici, il presidente della Lega Pro Matteo Marani, il vicepresidente delle Lnd Gianfranco Zola. Inoltre, sarà presente tutta la società Cagliari Calcio, dal presidente ai giocatori ai dipendenti, tra i banchi anche i vecchi compagni dello scudetto.

Poi, l’ultimo viaggio, verso il vicino cimitero monumentale, per una tumulazione in forma strettamente privata. Provvisoriamente Riva sarà sepolto nella cappella D’Arcais, nella disponibilità del Comune – ieri sera la Giunta la deliberato in questo senso, «nella consapevolezza di cogliere il desiderio unanime della collettività» – l’obiettivo, a seguire, è quello di costruire, nello stesso cimitero, «uno spazio speciale in un luogo speciale», dice il sindaco Paolo Truzzu. Ovvero un altarino dedicato al Mito che – c’è da scommetterci – sarà meta di pellegrinaggio perenne.

La viabilità

Per consentire un ordinato svolgimento delle esequie, oggi dalle 9 alle 18 è stata decisa la chiusura al traffico in viale Diaz, nel tratto compreso tra via Caboto e viale Cimitero; in viale Bonaria, nel tratto tra viale Cimitero e via Milano; in via Milano, tra piazza Bonaria e via Ancona; in via Ravenna, tra via Milano e via Bologna.

Ordinanza

A Cagliari è stato proclamato il lutto cittadino per due giorni (ieri e oggi). Con l’ordinanza vengono sospese anche tutte le manifestazioni pubbliche.

Ancora: «I concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, le associazioni sportive, sono invitate ad esprimere la partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività durante la celebrazione delle esequie o, in caso di impossibilità, nella forma ritenuta più consona a manifestare I’adesione al cordoglio».

Oltre al capoluogo, tutti i Comuni dell’Isola, anche su invito del Consiglio delle autonomie locali, per due giorni hanno le bandiere a mezz’asta; le associazioni sportive, di ogni sport, hanno listato a lutto i loro siti internet e le pagine social; perfino la campagna elettorale per le Regionali oggi si fermerà per 24 ore in segno di rispetto.

Fuori dall’Isola

La Federazione delle Associazioni Sarde in Italia (Fasi) «esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gigi Riva, uno dei più grandi calciatori italiani di sempre e un simbolo per la

Sardegna e per gli emigrati sardi». Nastro nero sulla porta di tanti circoli sparsi in Italia e nel mondo.

«Tenere vivo il ricordo di Gigi Riva deve essere un impegno comune da parte di tutti e lo deve essere ancor più per la Lombardia, visto che il grande campione è nato e cresciuto a Leggiuno in provincia di Varese», sottolinea l’assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso.«Per questo sosterremo l’iniziativa del sindaco del paese natale di Rombo di Tuono, Giovanni Parmigiani, che ha annunciato la realizzazione di una mostra con foto e ricordi del grande attaccante, così da celebrare il mito di quella che senza dubbio è già una leggenda del nostro calcio».

