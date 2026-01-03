VaiOnline
Ottana.
04 gennaio 2026 alle 00:13

Oggi grande festa per il parroco: i 50 anni di sacerdozio di don Borrotzu 

Giornata di festa oggi a Ottana. La comunità si ritroverà assieme al parroco don Pietro Borrotzu che raggiunge i cinquant’anni dell’ordinazione sacerdotale.

Alle 17 è in programma la messa di ringraziamento nella chiesa di san Nicola. Subito dopo è in programma un buffet aperto a tutti nel piazzale antistante il Cres.

«Per me è un’occasione speciale per ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio e per i tanti servizi che ho avuto modo di svolgere con il Suo aiuto e su incarico dei miei vescovi», dice don Borrotzu.

Lui, originario di Orani, per molti hanno ha guidato la parrocchia della Beata Maria Gabriella a Nuoro. A lungo responsabile della pastorale del lavoro della diocesi, è inoltre in prima linea come presidente nella cooperativa sociale “Ut unum sint” a favore del reinserimento dei detenuti. Dal 2020 guida la parrocchia di Ottana.

