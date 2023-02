Oggi gran finale della festa con 3 appuntamenti: Pentolaccia, Vespiglia e lo spettacolo del teatro 

Si conclude oggi il Carnevale cagliaritano con tre appuntamenti. Alle 10.30 in via Azuni c’è la Vespiglia, la corsa alla stella a bordo di una Vespa. I partecipanti cercheranno con la spada di centrare la stella. L’evento è organizzato dall'associazione Vespa Club Cagliari, in collaborazione con il Vespa Club Karalis. Il tema di quest’anno è “Colori”. Ogni quartiere storico di Cagliari, viene rappresentato da un colore e si sfideranno tra loro quattro Gremi. A presiedere la Giuria d'onore sarà Francesco Castagna, leader dei Cavalieri della Sartiglia. Sempre alle 10.30, ma alla Vetreria di Pirri, “Su Carrasciali pirresu”, targato Il Crogiuolo, quindi via agli spettacoli alle 12 a Casa Saddi. Dalle 18, invece, pentolaccia al Villaggio pescatori di Giorgino. Sono previsti giochi per bambini, la corsa con i sacchi, il tiro alla fune, tanta musica e le immancabili zeppole. La serata sarà impreziosita dall’esibizione del clown giocoliere Simone Orrù con il suo “Stravanato sciò”: uno spettacolo di giocoleria, equilibrismo e fantasia. «Dopo due anni di pandemia finalmente torna la tradizionale pentolaccia del nostro borgo», dice Mariano Strazzeri, presidente del Comitato di quartiere Giorgino Villaggio pescatori, organizzatore. ( s.la. )

