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Bosa.
08 novembre 2026 alle 00:22

Oggi gli ingegneri celebrano Maccioni 

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La città del Temo si prepara ad accogliere un appuntamento di grande prestigio. Oggi Bosa ospiterà infatti la riunione del Consiglio direttivo di Certing, l’organismo del Consiglio nazionale degli ingegneri per la certificazione volontaria delle competenze professionali. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’ingegnere bosano Giuseppe Ibba, già presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro e consigliere comunale. Alla riunione prenderanno parte il presidente del Consiglio Nazionale Domenico Perrini e il vice presidente Elio Mascivecchio, mentre il direttivo dell’Agenzia è guidato dal presidente Pietro Paolo Lucente. «L’iniziativa - evidenzia Ibba - assume un valore duplice. Da una parte guarda al futuro della professione, dall’altra celebra la memoria e l’esperienza incarnate del collega Sebastiano Maccioni, 108 anni, simbolo di una lunga storia professionale e umana al quale verrà reso omaggio. Un connubio che rafforza anche il legame tra ingegneria e territorio, trasformando un appuntamento istituzionale in un’occasione di promozione culturale». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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