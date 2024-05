Oggi giochi per i bimbi nel centro di Si ‘e Boi 

Il centro di aggregazione sociale di piazza Si ‘e Boi apre le porte ai giovanissimi di Selargius per un pomeriggio da trascorrere fra giochi, animazione e intrattenimento. Un’iniziativa - dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni - organizzata dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune in occasione della Giornata mondiale del gioco, con la collaborazione delle cooperative sociali Agape, Asgesa, insieme alla coop Memoria storica. L’appuntamento è per oggi, dalle 16 alle 17,30, nella sala comunale all’interno del parco di Si ‘e Boi.

