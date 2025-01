Oggi gioca la A3, Sarroch si affida a Mattioli 

Marcello Mattioli è il nuovo allenatore della Sarlux Sarroch, siederà oggi in panchina nella trasferta di Acqui Terme. Milanese, classe 1982, nella scorsa stagione ha allenato il Salsomaggiore, subentrando ad Alberto Raho alla nona giornata.

Si è giocata l’ultima di andata della serie B che non ha fatto mancare sorprese. Come la sconfitta, in B1 femminile, della Capo d’Orso Palau, 3-1 sul campo della Don Colleoni, penultima in classifica.

Sorprese in B2 femminile, come la vittoria per 3-0 della Smeralda Ossi sul Vero Volley Monza, seconda forza del campionato. Nel terzo set da +7 a -2 (21-23) e sprint finale vincente. La Pan Alfieri ringrazia, sfrutta l’occasione e aggancia la zona playoff vincendo 3-1 a Brugherio, rimontando un set di svantaggio. Bene tra le altre, Gaia Gulino e Valentina Calì, nel quarto set la svolta con l’ingresso in battuta di Anna Vitiello.

Continua la rincorsa del Garibaldi La Maddalena vittorioso al tie break, 3-2, con il Venegono. Sotto di un set, ha dominato il quarto e vinto il quinto 15-10 con quattro ace. Perde ancora l’Audax Quartucciu, ultimo e staccato dal resto del gruppo, battuto ad Agrate 3-0 nonostante una partita generosa.

In B maschile la Pallavolo Decimomannu ha perso 3-1 a Soccavo con il Rioneterra.

