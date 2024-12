Oggi Fiorentina-Empoli Ai quarti Juve o Cagliari 

La dedica è già pronta. La Fiorentina torna in campo a tre giorni dalla grande paura provata per il malore che ha colpito uno dei suoi giocatori più giovani ma già importanti, Edoardo Bove. La dedica da parte dei compagni che stasera affronteranno al Franchi il derby di Coppa Italia contro l'Empoli, in palio l'accesso ai quarti di finale dove troveranno la Juventus o il Cagliari. Un obiettivo che Raffaele Palladino e la sua squadra vogliono centrare a tutti i costi e stavolta avranno una ragione in più per cercare di vincere e passare il turno. E' stato la stesso Bove, attraverso una videochiamata, a convincere Dodo e il resto della truppa a tornare subito a giocare dopo la sospensione e quindi il rinvio della gara di domenica contro l'Inter.

L'Empoli s'era mostrato disponibile a rinviarla se il club viola l'avesse richiesto, come dichiarato lunedì dalla vicepresidente Rebecca Corsi e come confermato ieri dal tecnico Roberto D'Aversa: «Siamo felici di giocare perché significa che Bove sta bene».

Anche ieri Edoardo ha voluto parlare sempre in videotelefonata con i compagni riuniti al Viola Park, in attesa sera di seguire in tv la partita come già fatto per Roma-Atalanta. Da domenica sera Palladino non ha ancora parlato ufficialmente, non lo ha fatto neppure ieri, alla vigilia della partita con l'Empoli. Come in Conference, il tecnico farà ricorso al turnover: in porta ballottaggio fra Terracciano e il giovane Martinelli, in difesa rientrano Kayode e Pongracic, in mediana Quarta e in attacco Kouamé. Dovrebbe trovare spazio, dall'inizio o a gara in corso, anche l'islandese Gudmundsson, dopo lo stop di oltre un mese per infortunio.

