Oggi Feyenoord-Como, poi Roma-Real Madrid 

Apre gli impegni delle italiane di Champions Feyenoord-Como a Rotterdam (diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su Now) alle 18.45, ma l’attesa dei calciofili oggi è tutta per Roma-Real Madrid alle 21 su Amazon Prime.

Feyenoord-Como

Cesc Fabregas ha parlato del match contro la squadra il Feyenoord di Van Bronckhorst: «In campo da avversari abbiamo vinto una finale a testa, certo che quella Champions persa mi aveva fatto male...». Su Nico Paz ha aggiunto: «È giudicato per fare gol e assist, non mi preoccupa perché ha voglia di imparare». L’allenatore dei lariani ha comunque a cuore il gruppo: «Continuiamo il nostro percorso». Profondamente affascinato dalla favola del Como, il tecnico del Feyenoord Giovanni van Bronckhorst affronta la squadra lariana oggi in Campions League al De Kuip di Rotterdam: «Il Como non è al livello del Barcellona, ma il modo in cui gioca è simile. Quando hanno la palla, cercano di creare occasioni attraverso il posizionamento. Sono a loro agio con il pallone tra i piedi e hanno giocatori che, se lasciati liberi, possono fare la differenza». Il cammino del Como ha impressionato profondamente Van Bronckhorst. Il club è passato dalla Serie D fino alla Serie A, approdando al grande palcoscenico europeo: «I passi in avanti che hanno fatto negli ultimi anni non si vedono quasi da nessuna parte nel calcio moderno».

Roma-Real Madrid

L'inno della Champions torna allo stadio Olimpico e per una gara, tra Roma e Real Madrid, che va oltre i novanta minuti. È la più classica delle rappresentazioni di Davide contro Golia, nonostante i Blancos non stiano vivendo il loro miglior momento. Restano però pur sempre una corazzata allenata da un certo José Mourinho che a Roma ha lasciato il segno, oltre che una Conference League in bacheca. Per questo da giorni si parla dell'accoglienza che lo stadio gli riserverà. «Un tributo meritato», ha detto Gian Piero Gasperini. «Per Josè parlano i risultati e gli ruberei la capacità di farsi acquistare i giocatori. Qui c'è stato un amore importante per lui. Ma sono convinto che poi quando inizierà la partita si lasceranno perdere i sentimenti e la gente di Roma tiferà per la propria squadra». E saranno in 70mila a spingere una squadra reduce dallo 0-0 di Como, viziato dal rosso a Malen. «Ho chiesto scusa alla squadra - le parole del centravanti olandese -. Ma non volevo far male a nessuno ed è stato stressante vivere la partita dagli spogliatoi. Col Real sarà una gara diversa». È la speranza di tutti perché di un cosa è certo Gasperini: «È l'occasione per misurarci e capire quanto possiamo essere competitivi». Nel giorno dell’ok della Regione Lazio alla valutazione ambientale per lo stadio della Roma, il Real è stato accolto a Fiumicino da molti tifosi. Lì per lo Special One: «Mi devo dimenticare dove sono e contro chi gioco, per me sarà una partita in più. I romanisti vogliono vincere e anche noi. Poi magari prima o dopo mi batterà il cuore, ma durante la gara non c'è spazio per l'amore, in gara l'amore si dimentica. Ma io e la Roma non saremo mai nemici».

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