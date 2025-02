Oggi è la serata di Geppi Cucciari e Mahmood 

Sardegna protagonista nella serata dei duetti: Geppi Cucciari e Mahmood suonano la carica e volano alla conquista dell'Ariston. La presentatrice di Macomer, 51 anni, ha già offerto una gustosa anteprima di cosa indosserà stasera: un abito-nuraghe firmato, ça va sans dire, dal suo grande amico, lo stilista algherese Antonio Marras, con bustino steccato con scollo a conchiglia. Al Festival ci è già stata nel 2012, quando lanciò un appello per la cooperante Rossella Urru, rapita in Algeria e poi liberata, e nel 2017, quando chiese giustizia per Giulio Regeni.

Sui look lascia invece il beneficio del dubbio Mahmood, che si affida alla sua fashion stylist Ramona Tabita e che finora ha vestito Prada, Valentino, Versace, solo per citarne alcuni. Quale che sia lo stile, Alessandro Mahmoud, 32 anni, originario di Orosei da parte di madre, torna a Sanremo da vincitore bis, prima nel 2019 con “Soldi” e poi nel 2022 con “Brividi” insieme a Blanco. O forse tris visto che “Tuta Gold” è il brano più venduto del 2024. ( a. d. )

