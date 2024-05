«Oggi è il giorno dell’identità iglesiente» 

Le lancette, nell'orologio del tempo, si fermano alle ore 10 dell'11 maggio, quando il centro storico di Iglesias si trasforma nella scenografia della rievocazione storica che racconta l'eccidio dei minatori avvenuto 104 anni fa. Un appuntamento diventato l'occasione per riflettere sul significato del passato e sulle prospettive del futuro.

In centro

Quest'anno, la commemorazione dell'eccidio assume un significato particolare, grazie all'opera dell'associazione culturale “Maggio 1920” che, con la collaborazione dell'amministrazione comunale, della Pro Loco e dell'associazione dei commercianti ha realizzato una rievocazione che ha coinvolto oltre 200 figuranti. In questo modo le vie del centro sono state animate da tanti piccoli tableaux vivants, nei quali i figuranti, ed in particolare modo gli esercenti delle attività commerciali, hanno ricreato scene di vita quotidiana del 1920. Il tutto per accompagnare l'attesa del momento culminante, quando dalla via Satta, i figuranti che interpretavano i minatori in sciopero si sono trovati davanti le guardie, che hanno fatto fuoco lasciando sul selciato sei caduti.

L’dentità

Una rievocazione dal grande valore identitario ed emotivo, portata in scena in passato dai ragazzi delle scuole e cresciuta diventando l'appuntamento irrinunciabile di un itinerario della memoria. «Abbiamo fatto il possibile per includere tutte le realtà impegnate nel sociale e non solo - spiega Laura Cicaló a nome dell'associazione “Maggio 1920” - con un ottimo riscontro da parte di tanti. Siamo sicuri che quest'anno darà la spinta per coinvolgere anche chi vorrà aggiungersi in futuro».

Sono stati numerosi gli spunti di riflessione raccolti dalle Istituzioni comunali, che hanno voluto istituire l'11 maggio come “Giornata identitaria Iglesiente”.

La memoria

Dopo la rievocazione, il Consiglio comunale, riunito in seduta straordinaria, ha votato all'unanimità dei presenti per la creazione di una giornata della memoria da dedicare al ricordo dei caduti dell'eccidio del 1920 e di tutte le vittime delle lotte operaie nel territorio. «Una ricorrenza che non vuole solo recuperare il senso del nostro passato - ha messo in evidenza il sindaco Mauro Usai nel suo intervento - ma anche rappresentare un momento di riflessione nell'ottica di un futuro fatto di cultura, turismo e sviluppo sostenibile per tutto il territorio». Concetti ripresi anche nel corso degli altri interventi, in particolare in quello di don Salvatore Benizzi, per anni responsabile diocesano della pastorale del lavoro, che ha sottolineato come: «L'istituzione della Giornata identitaria deve essere un punto di partenza per riflettere sulle problematiche che ancora oggi colpiscono il mondo del lavoro, dal precariato, allo sfruttamento di tanti». La mattina si è conclusa con il corteo che ha accompagnato i figuranti fino al cimitero civico, per la deposizione di una corona di alloro e per l'omaggio delle autorità e dei rappresentanti delle parti sociali ai Caduti dell'11 maggio.

