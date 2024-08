Oggi e domani va in scena la “Sagra del pesce”, orari e percorso del bus navetta attivato dal Ctm 

Oggi e domani è il giorno della sagra del pesce di Sant’Elia. In occasione dell’evento, che richiamerà migliaia di persone, il Ctm ha potenziato il servizio di trasporto con un bus navetta dedicato che sarà attivo dal parcheggio “Cuore” e “Arena Grandi Eventi” fino all’ex Lazzaretto. Questo il percorso: Arena Grandi Eventi (capolinea), via Vespucci, via Utzeri, via Schiavazzi, Lazzaretto, via Borgo S. Elia, via Ferrara, via Magellano, via Schiavazzi, via Vespucci e Arena Grandi Eventi.

La navetta opererà con una frequenza di 10 minuti, garantendo un servizio continuo durante tutta la manifestazione. 18, l’ultima da Lazzaretto a mezzanotte. Le fermate saranno effettuate, su richiesta, in tutte quelle già presenti lungo il percorso. Per accedere al servizio saranno validi tutti i titoli di viaggio Ctm.

La sagra andrà in scena oggi e domani dalle 19 nel piazzale del Lazzaretto, offrendo un'esperienza unica tra gusto e cultura. Ci saranno circa 3.800 chili di pesce, tra frittura di gamberetti, orate arrosto e non solo, tanto pane, litri di vino e angurie. Sarà previsto un contributo simbolico, non superiore ai 10 euro, per rimborsare le spese sostenute.

