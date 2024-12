Oggi e domani “Natale in centro” 

Tornano le iniziative della rassegna “Natale in centro” in via Porcu, organizzate dal centro commerciale naturale presieduto da Sergio Piludu.Oggi dalle 18 alle 21 saranno protagonisti Il circo a tre ruote e la Mogoro marching band, con anche una caccia al tesoro con la collaborazione degli scout.Si replica domani alla stessa ora con la Bandacadraba e gli artisti di strada.Sarà presente Babbo Natale con il suo trono e la casetta dove i bambini potranno fare una foto e scrivere le letterine.La strada sarà chiusa al traffico nel tratto tra piazza Azuni e via Venezia. Resterà invece aperta l’ultimo fine settimana prima di Natale su richiesta dei commercianti che preferiscono non avere ostacoli negli ultimi giorni di acquisti.Oggi e domani torna anche il trenino per il tour nelle vie dello shopping, con a bordo Babbo Natale e gli elfi.

