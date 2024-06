Oggi e domani chiuso l’ecocentro comunale 

Oggi e domani l’ecocentro comunale di via San Paolo sarà chiuso al pubblico. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di miglioramento del sistema di gestione dell’attività di raccolta dei rifiuti. Il Servizio igiene del suolo e Ambiente informa che sono a disposizione degli utenti l’ecocentro di viale Sant’Elia, o l’Isola ecologica mobile di via Pisano, che resteranno aperti secondo il consueto orario dalle 8 alle 20.

La riapertura della struttura di via San Paolo è prevista per lunedì 24 giugno. Da tale data l'ecocentro non sarà più abilitato per lo smaltimento di rifiuti di grandi dimensioni. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche come lavatrici, frigoriferi, freezer, televisori, arredi, oggetti in plastica, possono essere conferiti all’ecocentro di viale Sant’Elia, o mediante il Servizio di ritiro di materiali ingombranti a domicilio.

RIPRODUZIONE RISERVATA