Oggi e domani allerta rossa per il caldo 

Continua l’estate torrida, con temperature ben al di sopra della media e umidità a livelli pericolosi per la salute. Oggi e domani sarà addirittura allerta rossa in città per le ondate di calore.

Con un nuovo bollettino, il Ministero della Salute ha innalzato a livello 3 l'allarme per gli effetti sulla salute del caldo torrido. Sono previste in città temperature che andranno dai 26 ai 33 gradi, con una temperatura massima percepita di 38. Con l'allerta rossa le condizioni sono ad elevato rischio per la salute e persistono per tre o più giorni consecutivi. Per questo sono stati già attivati i servizi sanitari e sociali da parte del Comune e delle altre autorità preposte. Il consiglio, soprattutto per anziani e bambini, è quello di evitare di uscire di casa nelle ore più calde.

Resta “alto” anche il pericolo di incendio: nella zona di Cagliari è stato confermato l’allerta arancione secondo quanto risulta dal nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale. Il che significa che le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie.

