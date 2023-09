Oggi e domani a San Teodoro il primo Mondiale in acque libere 

Il World Para Swimming Open Water Cup Sardinia 2023 è il primo campionato mondiale di nuoto paralimpico in acque libere e si svolgerà oggi e domani sulla spiaggia La Cinta a San Teodoro. La manifestazione è i contemporanea con il 10° Campionato Italiano Paralimpico, curato sempre dall’Associazione Progetto AlbatroSS di Sassari. La competizione iridata vedrà impegnati 36 atleti, 21 uomini e 15 donne, in rappresentanza di quindici nazioni. Tra le 16 società italiane iscritte al campionatoo anche la Sa.Spo. Cagliari Onlus, con l’atleta Francesca Secci. Il primo start di oggi è per le categorie S3 e S6, impegnate lungo un campo di gara rettangolare di 1500 metri, mentre i nuotatori delle classi più alte, da S7 a S10, si sfideranno sui 3000. Stesso tracciato per gli atleti agonisti e master della Federazione Italiana Nuoto, da S11 a S14, protagonisti della prova miglio sprint di domani.

A San Teodoro i più importanti rappresentanti del nuoto paralimpico italiano ed internazionale, in primis il Presidente della Finp, Roberto Valori, la delegata Finp Sardegna Silvia Fioravanti e Craig Nicholson del World Para Swimming. Patrocinata da Comune di San Teodoro e Regione, la kermesse si inserisce nella Settimana europea dello sport e getta le basi per futuri eventi di Open water nell’isola. L’obiettivo è portare questa disciplina ai prossimi Giochi Paralimpici.

