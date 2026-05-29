Oggi due Sprint race nel pomeriggio 

Il programma del “Regione Sardegna Grand Prix of Italy”, dopo le prove libere di ieri, prevede per oggi dalle 10 alle 11 le qualificazioni della F1H2O.
Alle 14.45 la “Parade lap race” (un giro d’onore a velocità controllata) che preannuncia la Sprint race 1 (15.05) e alle 15.35 stessa procedura per la Sprint race 2 delle 15.50. Alle 16.15 la cerimonia di premiazione.
Domani dalle 10.15 un’ora di warm-up, quindi dalle 14.45 la “Parade lap race” e alle 15.05 finalmente il Gran premio. Conclusione alle 15.50 con le premiazioni.
Il percorso “tracciato” davanti alla passeggiata di Su Siccu (visibile da terra per il pubblico) misura circa 2000 metri, con cinque boe e quattro curve a sinistra e una a destra. La partenza avviene sulla sinistra, davanti all’area dei paddock. (v.ch. )
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