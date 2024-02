Oggi due incontri con Patrick Zaki 

Oggi Patrick Zaki, lo studente trentaduenne noto alle cronache per essere stato incarcerato per dieci mesi in Egitto con una serie di false accuse, tra cui quella di minaccia alla sicurezza nazionale, sarà oggi a Cagliari. Zaki parteciperà a due appuntamenti: alle 11,30, nell’aula magna del liceo scientifico Pacinotti, sarà intervistato dagli studenti nel corso di un incontro moderato da Matteo Meloni; alle 18,30 sarà intervistato da Alessandro Masala in occasione della presentazione del suo libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia” nell’aula magna Paolo VI del seminario arcivescovile, in via monsignor Cogoni 9.

Gli incontri sono organizzati a Breaking Italy, InOltre, alternativa progressista e Il nostro tempo.

Zaki, egiziano, studente in Letterature moderne all’università di Bologna, venne arrestato all’aeroporto del Cairo il 7 febbraio 2020 da agenti dei servizi segreti con le accuse di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di false notizie, propaganda per il terrorismo. Tutto ciò sarebbe avvenuto attraverso alcuni post su Facebook.

Dopo dieci mesi di detenzione, nel corso dei quali c’è stata una mobilitazione internazionale, venne liberato in attesa del processo, nel corso del quale venne condannato a tre anni. Il giorno dopo la condanna, il presidente egiziano Al Sisi gli concesse la grazia.

Nel libro racconta la sua storia:: gli interrogatori, l’isolamento, le torture, il confronto con un mondo – quello delle carceri – in cui tutti sono ridotti a una condizione disumana.

RIPRODUZIONE RISERVATA