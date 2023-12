Oggi Don Backy al Conservatorio 

Il concerto era previsto per ieri ma è slittato «a causa di un problema tecnico del Consevatorio», spiegano gli organizzatori.

Ciò che conta è che oggi alle 19 Don Backy sarà sul palco dell’auditorium del Conservatorio, in piazza Porrino, per l’iniziativa intitolata “Incontro fra due generazioni a confronto”, che prevede anche la partecipazione di Susy Pintus, Giancarlo D'Amico, Roberto Pusceddu, Giusy Pischedda, Giancarlo Rocca, Estia , Alverio Cau e il duo Tony Marongiu e Gabriele Loddo.

L’evento, organizzato da Lucio Tunis, sarà presentato da Alessandra Grosso e Ennio Nieddu.

La carriera

Don Backy, pseudonimo di Aldo Caponi, toscano di Santa Croce sull’Arno, ha 84 anni ed è il padre di brani indimenticati come “L’immensità” e “Pregherò”. Entrò nel Clan Celentano nel 1962, ne uscì nel 1968 con i documenti in tribunale e una pace mai ritrovata completamente. Nel 1967 pubblicò il suo primo libro per Feltrinelli “Io che miro il tondo”, scrisse “Casa bianca” per Marisa Sannia, recitò in “Banditi a Milano”, di Carlo Lizzani, con Volonté, in “Barbagia”, ancora di Lizzani. Personaggio eclettico, ha scritto complessivamente 19 libri e ha partecipato a 27 film. Tra il 1960 e il 1983 ha inciso 37 singoli.

Le sue canzoni sono state registrate in diverse lingue e da molti artisti di successo come Billie Joe Armstrong, Adriano Celentano, Mina, Il Volo, Johnny Dorelli, Milva, Gianna Nannini e altri.

