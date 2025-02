Oggi disagi nei collegamenti ferroviari 

Non sarà affatto una giornata facile, quella di oggi, per i sardi che hanno bisogno di spostarsi in treno. Dalle 9 alle 17 è in programma uno sciopero proclamato dalle segreterie regionali dei sindacati di categoria Fit, Uilt, Ugl, Fast e Orsa: riguarda il personale della circolazione che fa capo a Rete ferroviaria italiana, appunto dalle 9 alle 17. Secondo le previsioni della stessa Rfi, alcuni treni del circuito regionale potrebbero essere soggetti a cancellazioni o a limitazioni di percorso proprio a causa dell’astensione dal lavoro che è stata proclamata dai sindacati del personale ferroviario.

Disagi non prevedibili

Impossibile prevedere quali collegamenti subiranno ritardi o interruzioni, o non partiranno affatto dalle stazioni. Reti ferroviarie italiane invita chi ha intenzione di spostarsi attraverso i binari a procurarsi informazioni più dettagliate sui servizi garantiti in caso di sciopero. Per ottenerle, è sufficiente consultare i canali digitali delle imprese ferroviarie oppure richiedere informazioni più precise al personale dell’assistenza ai clienti e alle biglietterie.

I motivi della protesta

«Reti ferroviarie italiane ha mostrato una netta chiusura rispetto alle nostre rivendicazioni», attacca il segretario regionale della Federazione italiana trasporti della Cisl, Alessandro Russu,« anche nel corso dell’ultimo incontro» nei giorni scorsi. Nella ricostruzione fatta dal sindacato, «al mancato rispetto dell’applicazione del contratto collettivo nazionale e degli accordi sindacali sottoscritti, registriamo in Sardegna turni senza pause, il rifiuto di prevedere una figura di supporto a questi lavoratori che svolgono un ruolo estremamente delicato nella circolazione dei treni». Sono rivendicazioni che le sigle sindacali hanno avanzato a Rfi, la società con la quale alla fine non si è riusciti a trovare un accordo che scongiurasse l’astensione dal lavoro di oggi.

Cresce la tensione

Sempre secondo Russu della Fit Cisl, «esiste un problema cronico all’organico, assolutamente insufficiente, ma da Rfi arrivano solo risposte di chiusura. Quella di oggi», conclude il segretario regionale, «è solo la prima di una serie di giornate di astensione, che proseguiranno finché Rfi non ritroverà un atteggiamento più dialogante».

