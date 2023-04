Oggi decolla il primo volo per Lille 

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, scalda i motori e fa rotta verso la Francia. Oggi è in calendario il volo inaugurale Olbia-Lille: la tratta prevede due frequenze settimanali, ogni martedì e venerdì.

La low-cost ha anche ripristinato, lo scorso 14 aprile, i collegamenti alla volta di Nantes (due frequenze settimanali, ogni martedì e venerdì). Il vettore scende in pista a Olbia con un’offerta di 28 collegamenti, classificandosi al primo posto per numero di mete collegate, 14 in Italia e 14 all’estero, pari a un’offerta complessiva di circa 1,1 milioni di posti in vendita. Infine, sempre a Olbia, per la Summer 23 la flotta Volotea rafforza la sua presenza, passando da 2 a 3 aeromobili Airbus 320 da 180 posti. In totale a fine maggio saranno 10 le nuove rotte lanciate dal vettore a livello locale: Lille, Barcellona, Madrid, Marsiglia, Parigi Orly, Tolosa, Bilbao, Firenze, Valencia e Nizza.

RIPRODUZIONE RISERVATA