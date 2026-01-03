VaiOnline
TENNIS.
04 gennaio 2026 alle 00:12

Oggi dalle 10  Italia-Svizzera di United Cup 

L’Italia debutta stamattina a Perth nel Gruppo C della United Cup 2026 di tennis, Dalle 10 la sfida con la Svizzera: comincia Jasmine Paolini contro Belinda Bencic, quindi Flavio Cobolli affronta il veterano Stan Wawrinka (40 anni). A chiudere il doppio. A disposizione del tecnico Stefano Cobolli ci sono anche Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Sara Errani e la giocatrice del Tc Cagliari, Nuria Brancaccio.

Ieri gli elvetici hanno iniziato al meglio il loro percorso battendo 3-0 la Francia Rac Arena nella prima sfida del girone. Bencic ha sconfitto 6-2 6-4 Leolia Jeanjean. Poi Wawrinka ha superato 5-7 7-6(5) 7-6(5) Arthur Rinderknech e il doppio ha completato il punteggio.

Intanto sono iniziate le qualificazioni per l’Atp 250 di Brisbane: bene Matteo Arnaldi, numero 1 del tabellone, che ha battuto 6-1, 5-7, 7-6 il francese Hugo Gaston e all’alba ha affrontato l’australiano Rinky Hijikata (113 Atp) per un posto nel main draw. Meno bene è andata a Mattia Bellucci, eliminato (6-4, 2-6, 7-6) dallo spagnolo Pablo Carreno Busta.

Si gioca anche a Hong- Kong (Atp 250, con Musetti e Sonego in tabellone) e ad Auckland (Wta 250, con l’azzurra Cocciaretto).

