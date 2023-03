Oggi Consiglio, la seduta in streaming 

Dopo oltre un mese, torna a riunirsi il Consiglio comunale. Si svolgerà questa sera a partire dalle ore 17 e proseguirà fino alle 22. Stavolta, però, non si terrà in presenza, bensì in videoconferenza, accessibile dal sito istituzionale del Comune.

La decisione da parte del presidente dell’assemblea cittadina di piazza Maria Vergine, Piergiorgio Massidda, è dovuta ad impegni di lavoro improrogabili da parte di diversi consiglieri e consigliere, comunicati al presidente dell'aula successivamente alla convocazione del Consiglio stesso.

La seduta quindi si farà ugualmente, vista anche l’urgenza di discutere i cinque punti all’ordine del giorno.

Tra questi, si metterà in votazione una variazione al bilancio di previsione 2023-2025, si annuncerà la nuova denominazione attribuita al compendio dell’ex aeroporto militare e si discuteranno le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze urgenti.

