Oggi Consiglio d’Europa sull’Ucraina 

REYKJAVIK. L’istituzione di un Registro dei danni causati dall’aggressione russa all’Ucraina e un rinnovato sostegno all’azione internazionale per assicurare responsabilità per i crimini internazionali commessi dai russi: con questi due atti prenderà nuovamente posizione dalla parte di Kiev il Consiglio d’Europa, che riunisce i capi di stato e governo oggi e domani a Reykjavik. Da programma, Giorgia Meloni è fra i leader che terranno i discorsi di apertura del vertice, intitolato “Uniti attorno ai nostri valori”, assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dall’Islanda la premier volerà in Giappone per il G7: a Hiroshima dovrebbero crearsi le condizioni per un faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron dopo gli attacchi di membri del governo francese alla leader italiana sul dossier migranti.

RIPRODUZIONE RISERVATA