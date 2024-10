Oggi concerto con l’organo restaurato 

Era in restauro da mesi, ma ora l’organo Piacentini-Battani è pronto a suonare nell'antica chiesa del Santo Sepolcro dov’è custodito, quasi ininterrottamente, dal 1875, anno della sua costruzione da parte del monaco Tommaso Piacentini e del nipote Antonio Battani, due celebri organari emiliani.

L’appuntamento per il concerto inaugurale post restauro è per stasera alle 20 (ingresso gratuito), grazie all’iniziativa organizzata dalla parrocchia di Sant’Eulalia e da Mutseu (Sistema museale di Sant’Eulalia) in collaborazione con il Conservatorio di musica “Pierluigi da Palestrina” e il Labos (Laboratorio organi storici) dello stesso Conservatorio.

Il Piacentini-Battani è uno strumento di grande importanza per la città anche grazie al suo perfetto stato di conservazione e rappresenta un prezioso esempio di organo orchestra, tipico di quel periodo, nel quale era possibile riprodurre anche molte sonorità non facilmente reperibili nei normali organi da chiesa.

