Oggi con L’Unione Sarda il libro dedicato all’aquila reale nell’Isola 

Il protagonista questa volta è l’aquila reale, uno dei simboli più affascinanti e rari della fauna sarda. Conosciuta in lingua sarda come s’abbila, àgula o àe, l’aquila reale è un rapace imponente, con un’apertura alare che può superare i due metri. Il volume in uscita oggi con L’Unione Sarda dedicato all’aquila, nella collana “I protagonisti della natura”, edita da Ilisso e curata dal fotografo nuorese Domenico Ruiu, offre approfondimenti scientifici, fotografie spettacolari e racconti che permettono di conoscere da vicino questo straordinario animale. Un’occasione, insieme al debutto editoriale dell’associazione Sos Abbilarjos composta da fotografi naturalisti dell’Isola, per riflettere sull’importanza della conservazione della biodiversità in Sardegna e sul nostro legame con il territorio.

Quello con i rapaci e la Sardegna è un legame antico: basti pensare a Eleonora d’Arborea, che nel XIV secolo fu la prima a introdurre norme per la tutela degli animali, in particolare dei falchi.

