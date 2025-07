Oggi con l’Airc “Una Cena per la Vita” 

“Una Cena per la Vita”: l’evento, promosso da Fondazione Airc Comitato Sardegna, all’11ª edizione, è in programma oggi alle 20 ai Giardini pubblici, dove sarà allestita un’elegante tavolata, lunga 50 metri, per accogliere in un’atmosfera suggestiva 180 commensali che potranno degustare una cena sotto le stelle nei profumi e nei sapori dell’estate. Un’occasione per vivere una serata speciale e insieme dare il proprio contributo alla migliore ricerca oncologica per rendere il cancro sempre più curabile. Quest’anno la Fondazione Airc celebra 60 anni di impegno. Il Comitato Regionale, attivo dal 1991, può contare su una rete di oltre 54.000 donatori. Nel 2025, grazie alla generosità di tanti, sono stati finanziati 4 progetti di ricerca nelle Università di Cagliari e Sassari. Un risultato che nasce anche dal cuore delle iniziative locali, come questa serata. Info: com.sardegna@airc.it, 070/664172.

