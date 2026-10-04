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Under 21.
05 ottobre 2026 alle 01:20

Oggi con la Polonia Azzurrini a caccia del pass europeo 

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Silvio Baldini confida non solo nei suoi ragazzi “speciali”, ma anche nella “magia” dello stadio Adriatico di Pescara per superare il difficile ostacolo Polonia, nell’ultima partita delle qualificazioni all’Europeo Under 21 dell’anno prossimo. Oggi (ore 18.15) l’Italia deve vincere e con due reti di scarto, se vuole chiudere come prima del girone e guadagnare l’accesso diretto al torneo. «Ho una fiducia illimitata in questi ragazzi, è come se fossero la mia famiglia, sono speciali e tali resteranno comunque vada», assicura il tecnico in conferenza stampa. Il match con la Polonia chiude un ciclo e Baldini sente di dover mandare un messaggio ai giocatori che lo hanno accompagnato fin qui: «Ho già detto loro che non starò a guardare il risultato, perché in un momento particolare della mia vita mi hanno dato la possibilità di essere una persona felice».

A Yerevan l’Italia lo ha fatto soffrire, prima di trovare con Cisse l’importantissima rete all’ultimo dei sei minuti di recupero. «Partite come quella che abbiamo giocato in Armenia esistono e il più delle volte si perdono», sottolinea. «Invece loro l’hanno vinta perché anche attaccanti e centrocampisti hanno saputo rincorrere gli avversari nei momenti in cui loro cercavano le ripartenze». Baldini si aspetta una Polonia forte ma ha fiducia nei giovani azzurri: «Siamo stati 15 giorni insieme e ho visto grande impegno. Sento che tra loro c’è la convinzione che vinceranno, che se la vogliono giocare senza nessun rimpianto». Sembra che i giovani comincino ad avere più spazio anche nella nazionale maggiore: «Credo che il vento sia cambiato. Dopo il Belgio Mancini ha dato freschezza e spero che questo spirito sia alimentato dalle società».

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